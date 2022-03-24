Заміну для ЗНО-2022 ще не придумали

https://racurs.ua/ua/n168810-viyna-skasuvala-zno-zaminu-yomu-u-2022-roci-sche-ne-prydumaly.html

Ракурс

Прийнято закон про скасування зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів (ЗНО), державної підсумкової атестації (ДПА), єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Про це повідомляє голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

ДПА, ЗНО та інші випробування скасовуються лише на 2022 рік, як вимушений виняток, а не правило.

Наразі Міністерство освіти та науки не повідомляє, як зміниться процедура вступу до ВНЗ.

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Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії ковіду. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування (здаються під час вступу до магістратури) буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні. Це важливо, тому що маємо думати про збереження інтелектуального потенціалу, — йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради.

Отже, випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації. Вступ до вищих навчальних закладів у 2022 році проводитиметься без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.