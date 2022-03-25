Окупанти обстрілюють мирне населення, фото: «Слово і Діло»

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Загарбники на захоплених ними територіях, зокрема в Запорізькій області, вдаються до маніпуляцій, намагаючись дискредитувати українських захисників.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, окупанти намагаються видати влаштовані ними артилерійські обстріли за нібито дії українських військових:

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через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові;

у визначений час здійснюють артилерійські обстріли «оголошеної» місцевості;

намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені «оголошені» обстріли.

Таким чином, військові «стратеги» та «психологи» рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією, — зазначають у РНБО.

У відомстві наголошують, що українські військові не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації сил ворога.