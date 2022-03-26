В оточеному окупантами Славутичі мешканці вийшли на проукраїнську акцію

https://racurs.ua/ua/n168871-v-otochenomu-okupantamy-slavutychi-meshkanci-vyyshly-na-proukrayinsku-akciu-foto.html

Ракурс

В оточеному російськими окупантами Славутичі мешканці вийшли на проукраїнську акцію і розгорнули велетенський національний стяг.

Раніше на каналі міськради зʼявилося повідомлення про скасування комендантської години та заклик збиратися на центральній площі міста.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомляв, що на околицях міста третій день точаться бої, окупанти до міста не зайшли, його захисники тримають оборону. Крім того, по місту працювали російські снайпери.

За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців. Він додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.

Славутицька міськрада закликала мешканців Славутича не виходити на вулицю, оскільки це небезпечно.

Шукаємо можливості «зеленого» коридору для мешканців міста, — йшлося у повідомленні.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у своїх соцмережах повідомив уранці 26 березня, що окупанти вже на околицях Славутича. На одному з фото помітно бронетехніку, що заїжджає у Славутич.

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Можливо, телефоную востаннє. Викидаю свій телефон, — місцева жителька зателефонувала у відчаї колезі. Вона встигла сказати, що бачила танки окупантів, а також солдатів, які увірвались до сусіднього будинку. На танках літера О. Заходили, швидше за все з території Білорусі (кордон 12 км від Славутичу), — написав Цаплієнко.

Він вважає, що рашисти, атакуючи Славутич, намагаються взяти в оточення Чернігів.