Варшава може претендувати на Калінінград - польський генерал

https://racurs.ua/ua/n168873-varshava-moje-pretenduvaty-na-kaliningrad-polskyy-general.html

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Польський генерал, екс-командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією і що Польща має «заявити на неї права».

Про це він розповів для видання Dо Rzeczy.

Генерал спочатку заявив, що Калінінградська область є територією «під російською окупацією з 1945 року». Після цього він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

Тепер варто було б заявити на неї свої права, так, як це було раніше з відвойованими територіями. Можливо, варто претендувати на цей Калінінградський округ, який, на мою думку, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати претензії на територію, яку окупує Росія, — сказав генерал Скшипчак.

Він додав, що Калінінградський округ не має жодного військового значення.

На ці заяви генерала спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Скшипчак «прогуляв всі уроки історії».

Калінінград — місто в російській федерації, адмінцентр Калінінградської області, яка є анклавом росіян в Європі. До 1945 року — німецьке прусське місто Кенігсберґ.



9 квітня 1945 року над містом підняли червоний прапор, позначивши кінець німецької історії міста.

За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом зі своєю столицею Кенігсбергом, тимчасово була передана СРСР.

Згодом область повністю визнали володіннями Радянського Союзу. З 370 тис. мешканців-німців, які жили тут до війни, залишилося заледве 20 тис.

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Майже всіх німців до 1947 року вивезли в Німеччину, тільки деякі фахівці допомагали відновлювати роботу підприємств аж до 1949 року. Їх згодом також депортували до Німеччини, а в місто переселили радянських громадян.

4 липня 1946 року Кенігсберг перейменували у Калінінград. Після війни місто було повністю закрите для іноземців.