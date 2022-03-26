У Києві та області знову посилили комендантську годину

https://racurs.ua/ua/n168878-komendantsku-godynu-posylyly-u-kyievi-ta-oblasti-vona-tryvatyme-pivtory-doby.html

Ракурс

У Києві та області знову посилюють комендантську годину.

Вона триватиме з 20.00 сьогоднішнього вечора, 26 березня, до 7.00 понеділка, 28 березня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

Через впровадження у Києві комендантської години можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів, повідомила «Укрзалізниця».

У період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів Києва, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь — до початку комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Крім того, тимчасово не курсуватимуть рейси Інтерсіті+ № 715 та № 743 з Києва до Львова.

Рейс № 717 до Перемишля курсуватиме за графіком, посадка можлива в тому числі на проміжних станціях.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Києві окупаційні сили активізують діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

У ранковому зведенні Генштабу 26 березня повідомляється, що сили української оборони відбивають наступ окупаційних військ на Київ та утримують визначені рубежі.