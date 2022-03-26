В Києві росіяни активізують діяльність диверсійно-розвідувальних груп - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168867-v-kyievi-rosiyany-aktyvizuut-diyalnist-dyversiyno-rozviduvalnyh-grup-genshtab.html

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В Києві окупаційні сили активізують діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

У ранковому зведенні Генштабу 26 березня повідомляється, що сили української оборони відбивають наступ окупаційних військ на Київ та утримують визначені рубежі.

Крім того, українські військові розповіли, що росіяни продовжують перегруповуватись для подальшого наступу. Вони відновлюють боєздатність, поповнюють боєприпаси та паливо. На окремих напрямках росіяни намагаються вести штурмові дії, здійснювати авіанальоти та обстрілювати окремі підрозділи ЗСУ, але безуспішно.

В окупантів значні втрати та бракує кваліфікованих військових, тому вони комплектують особовий склад маргінальними і неблагополучними кадрами, часто схильними до алкоголізму та наркоманії.

Російська техніка, яку присилають зі складів зберігання та арсеналів, у незадовільному технічному стані.

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Окупанти розгорнули практично всі підрозділи росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах Маріуполя.

Проведення весняної призовної кампанії в росії 1 квітня цього року може стати проблемною через втрати збройних сил рф та залучення до бойових дій строковиків. Також ймовірна проблема з комплектуванням якісним персоналом.