Про що говорив Байден у Варшаві – текст промови

https://racurs.ua/ua/n168915-pro-scho-govoryv-bayden-u-varshavi-tekst-promovy.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, під час виступу у Варшаві заявив про підтримку українського народу в боротьбі з російськими окупантами.

Блогер Агія Загребельська на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала витяг з промови американського лідера.

Ми знову вступили у велику битву за свободу: битву між демократією і автократією, між свободою і репресіями, між порядком, заснованим на правилах, і порядком, керованим грубою силою.

У цій битві ми маємо бути ясно мислячими. Ця битва не буде виграна за кілька днів чи місяців. Ми маємо бути готові до тривалої боротьби.

І їхній мужній опір є частиною ширшої боротьби за основні демократичні принципи, які об'єднують усіх вільних людей: верховенство закону; вільні та чесні вибори; свобода говорити, писати та збиратися; свобода поклонятися на свій вибір; свобода преси.

Ці принципи необхідні вільного суспільства. Але вони завжди були в облозі. Кожному поколінню доводилося перемагати смертельних ворогів демократії. Такий шлях світу — бо світ, як ми знаємо, недосконалий. У ньому апетити та амбіції небагатьох вічно прагнуть домінувати над життям та свободами багатьох.

Моє послання народу України: Ми з вами. Крапка.

Сьогоднішні бої у Києві, Маріуполі та Харкові — це остання битва у довгій боротьбі: Угорщина, 1956 рік; Польща, 1956 рік, потім знову 1981; Чехословаччина, 1968 рік.

Радянські танки придушували демократичні повстання, але опір продовжувався, поки, нарешті, 1989 року Берлінська стіна і всі стіни радянського панування — вони впали. Вони впали. І народ переміг.

Але битва за демократію не могла завершитись і не завершилася із закінченням холодної війни.

За останні 30 років сили автократії відродилися у всьому світі. Її відмінні риси знайомі: зневага до верховенства закону, зневага до демократичної свободи, зневага до самої правди.

Сьогодні Росія задушила демократію — вона прагне зробити це не лише у себе на батьківщині, а й у інших країнах.

Путін має нахабство заявляти, що він «денацифікує" Україну. Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає.

Президента Зеленського було обрано демократичним шляхом. Він єврей. Сім’я його батька було знищено під час нацистського Голокосту. І Путін, як і всі автократи до нього, має нахабство вважати, що сила вершить право.

Сьогодні давайте ухвалимо рішення пустити в хід силу демократій, щоб завадити задумам автократії. Пам’ятайте, що випробування цього моменту — це випробування всіх часів».

Кремль хоче подати розширення НАТО як імперський проект, спрямований на дестабілізацію Росії. Ніщо не може бути далі від істини. НАТО — це оборонний альянс. Він ніколи не прагнув загибелі Росії.

Напередодні нинішньої кризи Сполучені Штати і НАТО протягом кількох місяців працювали над тим, щоб залучити Росію до співпраці та запобігти війні. Я зустрічався з ним особисто і багато разів розмовляв з ним по телефону.

Ми знову і знову пропонували реальну дипломатію та конкретні пропозиції щодо зміцнення європейської безпеки, підвищення прозорості та зміцнення довіри з усіх боків.

Але Путін та Росія відповідали на кожну пропозицію незацікавленістю у будь-яких переговорах, брехнею та ультиматумами. Росія від початку була налаштована на насильство.

Я знаю, що не всі з вас вірили мені і нам, коли ми повторювали: «Вони збираються перетнути кордон. Вони збираються напасти».

Він неодноразово заявляв: «Ми не зацікавлені у війні». Гарантував, що не зрушить з місця.

Неодноразово казав, що не вторгатиметься в Україну.

Неодноразово заявляв, що російські війська вздовж кордону перебувають там для «навчання» — усі 180 000 осіб.

Просто немає жодного виправдання чи провокації для вибору Росією війни. Це приклад одного з найдавніших людських імпульсів: використання грубої сили та дезінформації для задоволення спраги абсолютної влади та контролю.

Це не що інше, як прямий виклик міжнародному порядку, що базується на правилах і встановленому після закінчення Другої світової війни.

Це загрожує поверненням до десятиріч війни, яка спустошувала Європу до встановлення міжнародного порядку, що базується на правилах. Ми не можемо повернутися до цього. Ми не можемо.

Серйозність загрози — ось чому відповідь Заходу була така швидка і потужна, така єдина, безпрецедентна і пригнічена.

Швидкі та каральні витрати — це єдине, що змусить Росію змінити свій курс.

Упродовж кількох днів після вторгнення Захід спільними санкціями завдав збитків російській економіці.

Центральний банк Росії тепер заблокований у світових фінансових системах, що позбавляє Кремль доступу до фонду війни, який він сховав у всьому світі.

Ми націлилися на серце російської економіки, припинивши імпорт російських енергоносіїв до Сполучених Штатів.

Сьогодні Сполучені Штати ввели санкції проти 140 російських олігархів та членів їхніх сімей, заарештувавши їхнє незаконно нажите майно: яхти, розкішні квартири, особняки.

Ми запровадили санкції проти більш ніж 400 російських чиновників, включно з ключовими архітекторами цієї війни.

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Ці чиновники та олігархи отримали величезну вигоду з корупції, пов’язаної з Кремлем, і тепер вони мають розділити біль.

Чинний і приватний сектор. Понад 400 приватних транснаціональних компаній відмовилися від ведення бізнесу в Росії — від нафтових компаній до McDonald’s — і повністю покинули Росію.