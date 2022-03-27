Українські десантники збили три ракети. Фото: defence-ua.com

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Три російські ракети збили українські військовослужбовці в небі над Миколаївською областю.

Минулої доби, 26 березня, бійці протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України збили три крилаті ракети, які були запущені російськими окупантами. Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що військові збили ворожі снаряди з переносних зенітних ракетних комплексів. Ці крилаті ракети могли нести смерть багатьом українцям.

Також повідомляється, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ збили майже 20 ворожих повітряних об'єктів противника: літаки, гелікоптери, крилаті ракети та дрони.

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Нагадаємо, 27 березня мобільні підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34, який вважається одним із найновіших літаків російської армії.