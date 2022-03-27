Звільнена Гусарівка. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168913-na-harkivschyni-zsu-zbyly-vorojyy-vynyschuvach-ta-zvilnyly-selo-foto.html

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Військові дії не припиняються в Харківській області. Сьогодні, 27 березня, українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

Мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34, який вважається одним із найновіших літаків армії рф. Позиції біля Харкова під контролем української армії, в деяких напрямках Сили оборони перейшли в контрнаступ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Також Збройні сили України вигнали окупантів ще з село Гусарівка. Волонтер Роман Донік та Центр стратегічних комунікацій Spravdi з посиланням на ЗСУ повідомили, що це село було окуповане силами двох БТГр російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Українські військові знищили в Гусарівці близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточняються, але рахунок «за сотню».

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Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook відео наслідків бою морських піхотинців з підрозділами армії російської федерації.