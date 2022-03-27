Путін розглядає корейський сценарій для України. Фото: galychyna.if.ua

https://racurs.ua/ua/n168912-u-kremli-rozglyadaut-koreyskyy-scenariy-dlya-ukrayiny-gur.html

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Російський диктатор володимир путін може спробувати нав’язати Україні так званий корейський сценарій.

Після військових невдач під Києвом і провалу планів щодо повалення влади глава кремля змінює оперативні плани на південь і схід України. «Корейський сценарій» передбачає лінію розподілу між неокупованими і окупованими регіонами країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну і Південну Корею, оскільки завоювати Україну путіну не під силу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє відомство у Telegram.

На думку Буданова, для росії як і раніше актуальним залишається питання сухопутного коридору в окупований Крим, але оборона Маріуполя скувала значні сили противника.

Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке будуть протиставляти незалежній Україні. Ми вже бачимо спробу створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і змусити людей відмовитися від гривні, — зазначив очільник розвідувального управління.



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При цьому Буданов упевнений, що реалізацію рашистами цього плану зривають Збройні сили та сили спротиву.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що російські окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання — з бойових машин повністю розкрадені оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.