Морська піхота ЗСУ знищила ворожу бронетехніку. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168910-morska-pihota-zsu-znyschyla-voroju-bronetehniku-video-z-polya-bou.html

Ракурс

Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України нещадно знищує російських ворогів.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook відео наслідків бою морських піхотинців з підрозділами армії російської федерації. На кадрах видно, як горять залишки російської техніки.

Також Генштаб ЗСУ опублікував фото після бою з окупантами на Харківщині. Повідомляється, що Сухопутні війська та територіальна оборона знищили різну бронетехніку та гармати противника. Відповідні світлини з’явилися на сторінці Генерального штабу у Facebook.

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Нагадаємо, 26 березня українські бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили бронеавтомобіль «Рись» — так звану гордість російського оборонпрому.