Знищення російського танка зі «Стугни» зафіксували на відео

Знищення російського танка зі «Стугни». Фото: ЦензорНЕТ

https://racurs.ua/ua/n168946-znyschennya-rosiyskogo-tanka-zi-stugny-zafiksuvaly-na-video.html

Ракурс

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна» є одним з найбільш ефективних ПТРК у війні проти росії.

Завдяки виносному пульту керування оператори не тільки залишаються у безпеці, але і мають унікальну можливість показати результати своєї роботи. На одному з нових відео показано, як розлітається на друзки важкий російський танк. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України: війна з окупантами».

Як відомо, «Стугна-П» — український напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс з системою наведення по лазерному променю. Комплекси може вести вогонь 130-мм ракетами з різними бойовими частинами. Управління оператором може відбуватися дистанційно за допомогою пульта на відстані до 50 м.

В українській армії ПЗРК перебуває з 2011 року, а його розробка на КБ «Луч» розпочалася в 2005 році. «Стугна-П» здатна вражати не лише танки й броньовані цілі, але й завислі літаки. Серед військових цей комплекс вже отримав назву «український джавелін».

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Нагадаємо, «Стугна» успішно застосовується українськими військовослужбовцями для знищення ворога. Зокрема, бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу знищили дві одиниці озброєння ворога — самохідну артилерійську установку та зенітний ракетний комплекс «Тор» або «Тунгуска».