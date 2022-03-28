Деяких мерів, яких викрали окупанти, знайдено мертвими – Зеленський

https://racurs.ua/ua/n168945-deyakyh-meriv-yakyh-vykraly-okupanty-znaydeno-mertvymy-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що деяких викрадених окупантами мерів міст знайшли мертвими.

Президент не назвав імен, кого саме вбили російські окупанти. Також він не вказав кількість загиблих. Про звірства рашистів Зеленський розповів в інтерв’ю The Economist.

Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені, — сказав Зеленський

Президент зазначив, що тактика росіян не змінилася з 2014 року, коли вони окупували частину Донбасу.

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Нагадаємо, російські окупанти 26 березня вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню, а також викрали мера Юрія Фомічева. Міського голову пізніше було звільнено.

Джерело: The Economist