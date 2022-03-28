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Мінус одна пташка – ЗСУ знищили бомбардувальник рашистів (ФОТО)

Мінус одна пташка — ЗСУ знищили бомбардувальник рашистів (ФОТО)

28 бер 2022, 12:46
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Війна в Україні триває, українські воїни мужньо борються з окупантами. Нашим захисникам вдалось збити російський ворожий бомбардувальник.

Відзначились трофеєм воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці.

В якому саме районі бойових дій збили бомбардувальник, воїни не вказують. Але відомо, що він ніс «смерть нашим людям».

Москальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади. Мінус одна пташка рашистська. Плюс один урок до перемоги, — запевнили в бригаді.



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Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 17 тис. осіб,
  • танків — 586 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 694 од,
  • артилерійських систем — 302 од,
  • РСЗВ — 95 од,
  • засоби ППО — 54 од,
  • літаків — 123 од,
  • гелікоптерів — 127 од,
  • автомобільної техніки — 1 тис. 150 од,
  • кораблі /катери — 7 од,
  • цистерн з ПММ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66,
  • спеціальна техніка — 21,
  • пускові установки ОТРК — 4.

Джерело: Ракурс


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