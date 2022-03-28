Рашисти мінують територію України залповими дистанційними системами

Рашисти мінують територію України за допомогою систем «Земледелие». Фото: imago-images.com

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Ракурс

Мінувати територію України залповими дистанційними системами «Земледелие» почали російські окупанти.

Таку систему мінування ворог використовує в Харківській області. «Земледелие» призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

Зазначаються, що таким чином ворог за дуже короткий термін може замінувати значні площі. Крім цього, рашисти мінують території неконтрольовано, а це становить велику небезпеку передусім для цивільних. Денісова наголосила, що такі дії путіністів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

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Омбудсмен закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку росії.

Нагадаємо, Асоціація саперів України повідомила, що станом на 21 березня експерти підрахували, що орієнтовна загальна площа небезпечних територій України, складає щонайменше 82 тис. 525 кв. км. Експерти наголошують, що це лише попередні розрахунки.