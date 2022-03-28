В рф наказали знімати фейки про “нелюдське” ставлення ЗСУ до полонених

https://racurs.ua/ua/n168957-v-rf-nakazaly-znimaty-feyky-pro-neludske-stavlennya-zsu-do-polonenyh-dokument.html

Ракурс

Міністерство оборони фашистської росії видало наказ про необхідність створення відеоматеріалів щодо «нелюдського» ставлення Збройних сил України до полонених російських воєнних злочинців. Подібний наказ вийшов на тлі новин про збільшення кількості росіян, які не бажають воювати і готові здатися в полон.

Ваші у полоні хоч поїсти можуть. Їм дають матері зателефонувати, а не документи забирають, як це у вашому болоті заведено, — написав нардеп Олексій Гончаренко, який оприлюднив відповідний наказ рф.



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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог знімає й поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито українських військових до російських полонених. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав подібні дії рашистів спробою дискредитації сил оборони України.