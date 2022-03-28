Країни G7 не платитимуть за газ і нафту в рублях

https://racurs.ua/ua/n168956-krayiny-g7-ne-platytymut-za-gaz-i-naftu-v-rublyah.html

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Країни «Великої сімки» G7 не платитимуть за газ та нафту у рублях, як того вимагала фашистська росія. Про це 28 березня повідомило німецьке видання DW.

Очільник Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек сьогодні зазначив, що спільно з колегами з країн G7 було ухвалено рішення, яке відкидає варіант оплати за російський газ у рублях. Окрім цього, всі країни «Великої сімки» погодилися, що зміна валюти платежу є порушенням контрактів, тому компаніям заборонять платити в рублях. Також у G7 готові до різних подальших сценаріїв, які може проштовхувати кремль.

Оплата у рублях — неприйнятна, — сказав глава Мінекономіки Німеччини.

Хабек також прокоментував можливий бойкот постачання з боку рф:

Ми готові до будь-яких сценаріїв.



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Нагадаємо, Німеччина очолює «Велику сімку» світових економік, до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія. Окрім цього, вперше серйозні санкції проти рф запровадили Об'єднані Арабські Емірати — інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company призупинить інвестиції в рф.

Тим часом у фашистській росії працюють над «заходами у відповідь» щодо «недружніх» країн. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров. Йдеться про заходи візового характеру. Тобто москва запровадить обмеження на в’їзд на територію росії.