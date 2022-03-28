Солдати рф ворогують між собою — Такої бійні не було навіть у Чечні - Daily Beast

https://racurs.ua/ua/n168959-soldaty-rf-voroguut-mij-sobou-takoyi-biyni-ne-bulo-navit-u-chechni-daily-beast.html

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Війна фашистської росії проти України триває. Тим часом у перехоплених розмовах воєнні злочинці рф скаржаться, що подібної бійні «не було навіть у Чечні». Про це пише видання Daily Beast, яке аналізувало розмови рашистів. Видання вказує, що солдати рф налаштовані один проти одного.

В одній з розмов військові рф скаржилися один одному на «дурнувату» війну воєнного злочинця володимира путіна проти України.

По-суті, це лайняне шоу, я так скажу, — цитує Daily Best невідомого російського солдата з Миколаївській області.

Розповівши своєму другу про те, що українська армія «розбила» військову колону рф включно з його підрозділом, він описав повний безлад серед армії рф. З його слів, у 50% солдатів його підрозділу обморожені ноги. Рашист також вказав, що на четвертий день після відправки в Україну генерал рф яків резанцев запевняв, що скоро війна закінчиться.

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Знаєш, що він нам говорив? Ні для кого не секрет, що за кілька годин спеціальна операція закінчиться. І ось ці години досі тривають… Вони навіть 200-х не можуть відправити звідси. Вони гниють поряд з нами по п’ять днів… Навіть в Чечні не було нічого подібного… Ця «спецоперація», блін… з усіма будинками, які не повинні були знищувати… це повна херня, — поскаржився російський солдат.

Ця розмова була оприлюднена на тлі новин про те, як один з рашистів атакував свого полковника. Лакей путіна й зрадник чеченського народу рамзан кадиров підтвердив поранення полковника медведєва, якого нібито евакуювали кадирівці до білорусі.