Ракурсhttps://racurs.ua/
Ірпінь звільнено від рашистів, триває зачистка міста — мер
Ірпінь звільнено від рашистів, триває зачистка міста — мерhttps://racurs.ua/ua/n168958-irpin-zvilneno-vid-rashystiv-tryvaie-zachystka-mista-mer.htmlРакурс
Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.
Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.
.
Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям! — зазначив Маркушин.