Ірпінь звільнено від рашистів, триває зачистка міста — мер

https://racurs.ua/ua/n168958-irpin-zvilneno-vid-rashystiv-tryvaie-zachystka-mista-mer.html

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Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.

Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.

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