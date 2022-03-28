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Ракурс
Ірпінь звільнено від рашистів, триває зачистка міста — мер

Ірпінь звільнено від рашистів, триває зачистка міста — мер

28 бер 2022, 16:55
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Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.

Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.



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Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям! — зазначив Маркушин.

Джерело: Ракурс


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