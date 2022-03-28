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Ракурс
Кіт Степан зібрав 10 тис. дол. на допомогу українським тваринам

Кіт Степан зібрав 10 тис. дол. на допомогу українським тваринам

28 бер 2022, 17:37
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Українська зірка Instagram — кіт Степан з Харкова — зібрав 10 тис. дол. на допомогу тваринам в Україні, які потерпають від бойових дій внаслідок нападу фашистської росії. Кіт подякував благодійникам, які робили пожертви, та вказав, що підтримка піде на забезпечення «гідного догляду та лікування для кожної тварини в Україні».

Зібрані кошти кіт Степан передасть благодійним організаціям Happy Paw, UaAnimals, «Плюшка», а також Миколаївському зоопарку і зоопарку «12 місяців».



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Нагадаємо, кіт Степан — кіт із Харкова, що отримав світову популярність у соцмережах. Наразі його Instagram налічує понад 1,2 млн підписників. Сторінку веде власниця Степана Ганна.

Джерело: Ракурс


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