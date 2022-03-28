Тікток-армія кадирова зняла відео “битви” з порожнім будинком

https://racurs.ua/ua/n168972-tiktok-armiya-kadyrova-znyala-video-bytvy-z-porojnim-budynkom-video.html

Ракурс

Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні та маріонетки фашиста володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби в Україні. Цього разу тіктокери інсценували «масштабну битву» з порожнім будинком.

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На відео виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а кадирівці, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.

Нагадаємо, путін присвоїв кадирову військове звання генерал-лейтенант. Пропагандистські ЗМІ рф також заявили, нібито кадиров перебуває в Маріуполі. Проте минулого разу з’ясувалося, що кадиров знімав свої відео у Грозному.