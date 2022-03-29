Переговори у Стамбулі - якщо Зеленський і путін підпишуть договір про гарантії безпеки, він стане можливим формат закінчення війни

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Глава російської делегації на переговорах з Україною володимир мединський заявив, що зустріч президентів України та рф можлива для підписання мирного договору між країнами.

Водночас зустріч Володимира Зеленського і путіна можлива одночасно з парафуванням договору РФ та України на рівні МЗС. Ці слова мединського цитують росЗМІ.

Учасник переговорів з українського боку Олександр Чалий розповів на брифінгу у Стамбулі, що договір про гарантії безпеки є можливим форматом закінчення війни.

Чалий сказав, що принципова умова підписання майбутнього договору — ніщо і ніхто не буде заперечувати вступ України до ЄС.

Імплементація цього договору буде йти таким чином: референдум, де громадяни висловлять думку, і після цього вже ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України. Ми маємо отримати підтримку суспільства, аби цей договір дійсно був консолідуючим для нас. Підписання, як і референдум, повинні бути проведені в умовах повного миру. Росія має припинити вогонь, — сказав Чалий, який у роки президентства Леоніда Кучми був заступником міністра закордонних справ і багаторічним прихильником українського нейтралітету та противником вступу до НАТО.

Він запвняє, що договір про гарантії безпеки — це можливість дипломатичними засобами відновити територіальну цілісність і безпеку України.

Інша ключова вимога Києва — чіткі юридично зобов’язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні ст. 5 НАТО.

Тобто якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії/військового нападу / операції, ми в праві протягом 3 днів вимагати негайних консультацій. І якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення, проблеми, то країни-гаранти мають надати нам військову допомогу, озброєння та закриття небо над Україною. Якщо нам вдасться закріпити ці положення, то Україна буде готова зафіксувати свій статус як без’ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету. Це історично вже зафіксовано у нашій Декларації про суверенітет 1990 року, — розповів Чалий.

У разі гарантії цих пунктів, Україна не розміщуватиме на нашій території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не вступатиме в військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України дозволятиметься у разі отримання згоди країн-гарантів.

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Крим у договорі прописаний окремим пунктом. Ми пропонуємо у ньому зафіксувати позицію росії та України. Протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя. Протягом цього часу наші країни не будуть використовувати збройні сили, аби вирішувати ці питання, — сказав Чалий.

Питання ОРДЛО у договорі також винесені окремим пунктом та мають обговорюватися президентами. Українська сторона знову запропонувала зустріч. За словами Чалого, консультації з країнами-гарантами вже розпочато. Вже через два тижні перемовини можуть бути багатосторонніми, за участю цих держав.