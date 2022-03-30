Куди рашисти відводять війська з Київщини та Чернігівщини, розповів Данілов

https://racurs.ua/ua/n169058-kudy-rashysty-vidvodyat-viyska-z-kyyivschyny-ta-chernigivschyny-rozpoviv-danilov.html

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Відведення військ рашистів з Київської й Чернігівської областей прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, окупанти передислоковують війська на Харківський і Донецький напрямок. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону.

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Зараз там супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях, — сказав секретар РНБО.

Також він закликав не робити висновків із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на Київському та чернігівському напрямках. До того ж не варто вважати, що ворог остаточно відступає.