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Ракурс
Куди рашисти відводять війська з Київщини та Чернігівщини, розповів Данілов

Куди рашисти відводять війська з Київщини та Чернігівщини, розповів Данілов

30 бер 2022, 21:59
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Відведення військ рашистів з Київської й Чернігівської областей прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, окупанти передислоковують війська на Харківський і Донецький напрямок. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону.



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Зараз там супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях, — сказав секретар РНБО.

Також він закликав не робити висновків із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на Київському та чернігівському напрямках. До того ж не варто вважати, що ворог остаточно відступає.

Джерело: Ракурс


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