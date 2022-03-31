Розвідка Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні

https://racurs.ua/ua/n169061-rozvidka-brytaniyi-prognozuie-zapekli-boyi-na-okolycyah-kyieva-vje-nayblyjchymy-dnyamy.html

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Найближчими днями в передмістях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої. Розвідка Британії прогнозує нові атаки рашистів на околицях Києва вже найближчими днями.

У новій доповіді британських розвідників повідомляється, що російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів.

Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої, — повідомляється у доповіді.

Крім того, попри заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються.

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Тяжкі бої продовжуються і в Маріуполі — ключовій меті російських військ — проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.

Нагадаємо, 29 березня після переговорів у Стамбулі росіяни заявили, що знизять динаміку бойових дій поблизу Києва та Чернігова. Утім, українські військові та західні розвідки припустили, що відвід частини військ є ротацією, спричиненою значними втратами і втомою росіян на цих ділянках фронту.