Бойовики з Південної Осетії відмовилися воювати. Фото: Підслухано в поліції

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Російські військові та найняті москвою бойовики продовжують масово відмовлятися від участі у війні проти України.

Декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп, яка складається з двох мотострілкових рот та мінометної батареї й була сформована зі складу 4-ї військової бази зс росії у місті Цхинвал (Південна Осетія), відмовився від участі у військовій агресії проти України. Ці військові мали бути задіяні на Донецькому напрямку. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Розвідка встановила, що 29 березня потенційних загарбників з Південної Осетії організовано перемістили на військовий полігон «Кузьмінський» у Ростовській області. З цими бойовиками провів розмову заступник командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи, але й він не зміг переконати їх взяти участь у війні з Україною.

Того ж дня від участі в бойових діях на території України відмовилася понад половина особового складу однієї з рот 18-ї мотострілецької дивізії (місце дислокації Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11-го армійського корпусу Берегових військ Західного військового округу ЗС РФ, передові позиції якого перебувають районі міста Ізюм Харківської області України.

Повідомляється, що керівництво росії намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, які відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов змушене обмежуватись дисциплінарними стягненнями. У москві бояться можливого розголосу реальних настроїв у військах та бунтів у військових частинах. А для показового покарання до кримінальної відповідальності притягнули 12 бійців краснодарської роти ОМОН, які відмовились їхати в Україну.

Так званий екс-президент Південної Осетії Едуард Кокойти підтвердив, що війська із невизнаної псевдореспубліки, яких росія хотіла перекинути воювати проти України, склали зброю та повернулися додому. Йдеться про близько 300 солдатів.

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Нагадаємо, через проблеми з комплектуванням підрозділів зс рф особовим складом, окупанти вирішили задіяти у війні проти України близько 2 тис. військовослужбовців з Південної Осетії та Абхазії.