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росія піде з усіх захоплених територій, але не з усіх. Фото: ЗСУ

росія піде з усіх територій, але на Півдні та Сході наглухо окопається — Подоляк

2 кві 2022, 12:08
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Країна-терорист російська федерація піде з усіх територій України, крім захоплених територій в південних та східних областях.

На цих територіях окупанти спробують наглухо окопатися, щоб диктувати незаконні умови кремля. Україні не обійтися без важкої зброї, щоб вибити загарбників. Про це 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.



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«Афганізації» і тривалого, виснажливого для рф конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, — зазначив він.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти в Україні викрадають дітей та використовують їх як живий щит при переміщенні своїх колон техніки. Такі випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Джерело: Ракурс


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