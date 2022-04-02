росія піде з усіх захоплених територій, але не з усіх. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n169162-rosiya-pide-z-usih-terytoriy-ale-na-pivdni-ta-shodi-nagluho-okopaietsya-podolyak.html

Ракурс

Країна-терорист російська федерація піде з усіх територій України, крім захоплених територій в південних та східних областях.

На цих територіях окупанти спробують наглухо окопатися, щоб диктувати незаконні умови кремля. Україні не обійтися без важкої зброї, щоб вибити загарбників. Про це 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

.

«Афганізації» і тривалого, виснажливого для рф конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі, — зазначив він.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти в Україні викрадають дітей та використовують їх як живий щит при переміщенні своїх колон техніки. Такі випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.