Втрати рашистів з початку повномасштабної війни озвучили в Генштабі

Втрати окупантів з початку війни. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n169161-vtraty-rashystiv-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyny-ozvuchyly-v-genshtabi.html

Ракурс

Збройні сили російської федерації під час війни з Україною щодня втрачають сотні солдатів та офіцерів, десятки танків, автомобілів.

Також Повітряні сили та сили ППО щодня збивають ворожі літаки, вертольоти та ракети. Дані втрат ворога уточняються, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій. Про це 2 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали:

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особового складу — 17 тис. 800 осіб,

танків — 631 од,

бойових броньованих машин — 1 тис. 776 од,

артилерійських систем — 317 од,

РСЗВ — 100 од,

засоби ППО — 54 од,

літаків — 143 од,

гелікоптерів — 134 од,

автомобільної техніки — 1 тис. 236 од,

кораблі /катери — 7 од,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87.

Спеціальна техніка — 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Нагадаємо, за добу на Донбасі українська армія знищила вісім танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.