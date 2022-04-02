Папа Римський думає над поїздкою в Київ

https://racurs.ua/ua/n169170-papa-rymskyy-dumaie-nad-poyizdkou-v-kyyiv.html

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Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту до столиці України. Поки він не розповідав подробиць.

На запитання репортера під час польоту на Мальту, чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою, Франциск відповів: «Так, воно на столі». Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі Франциску, в якому закликав його відвідати столицю.

Кличко зазначив, присутність понтифіка буде «ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру».

Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня також запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

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Понтифік неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити вбивства.

Джерело: Reuters