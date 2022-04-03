Зенітно-ракетний комплекс «Бук» знайшла група Сил спеціальних операцій України разом із бійцями руху спротиву.

Це сталося під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів. Російський ЗРК «Бук» окупанти, очевидно, кинули при відступі.

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна «віддячити» їм за трофеї, — прокоментували знахідку на Фейсбук-сторінці ССО.

ЗРК «Бук» призначений для ураження аеродинамічних цілей, що летять зі швидкістю до 830 м/с на середніх та малих висотах, в умовах радіопротидії. Дальність ураження — до 30 км. У країнах Заходу «Бук» позначається як SA-11 Gadfly.

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До складу зенітно-ракетного комплексу «Бук» входять зенітні радіокеровані ракети, пересувний командний пункт, станція виявлення та цілевказівки, самохідна вогнева установка та пускозарядна установка.