Звірства у Бучі - як відреагували світові лідери

https://racurs.ua/ua/n169207-zvirstva-u-buchi-yak-vidreaguvaly-svitovi-lidery.html

Ракурс

Світ вжахнувся побаченим у Бучі після її звільнення від рашистів.

Найбільш предметно відреагували США. Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати «готові дуже скоро запровадити нові санкції проти рф».

Про це він сказав в ефірі MSNBC Sunday. Прайс у такий спосіб відповів на заклик Володимира Зеленського ввести нові санкції проти росіян через злочини їхньої армії у Бучі.

Я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії, — заявив речник Держдепу і додав, що США зроблять все можливе для притягнення відповідальності винуватців цього злочину.

Вашингтон, за його словами, збирає інформацію, щоб висвітлити те, що коять росіяни, аби забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці злочини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти росії, наслідки яких відчують на собі путін та його прихильники. Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.

Про таку реакцію ФРН розповідає DW.

Президент Франції Еммануель Макрон також відреагував на фотографії вбитих цивільних українців із Бучі.

Фотографії, що доходять до нас із Бучі, звільненого містечка під Києвом, жахливо нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів. Мої співчуття сімʼям постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі, — написав він у Твіттер.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що ЄС має обговорити можливість відмовитися від російського газу, «після того, як зʼявилися фотографії російських воєнних злочинів у Бучі».

Такі злочини не повинні залишатися без відповіді, — цитує міністра DW.



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Ламбрехт також пообіцяла додаткові поставки озброєння Україні.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на свідчення звірств російської армії, які з’явилися після деокупації міста Буча Київської області. За словами Мішеля, він «шокований» побаченим.