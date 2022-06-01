Лідери ЄС дискують щодо дзвінків путіну

https://racurs.ua/ua/n171247-lidery-ies-dyskuut-schodo-dzvinkiv-putinu.html

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Лідери ЄС обговорюють доцільність телефонних розмов із володимиром путіним. Зокрема, за словами прем'єрки Естонії Каї Каллас, на засіданні Європейської ради 30−31 травня в лідерів Євросоюзу, була дуже напружена дискусія про дзвінки путіну.

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Частина очільників країн ЄС вважає, що телефонувати путіну у ці дні — марна справа. На думку прем'єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом рф «можна побачити, що путін не хоче вживати ніяких заходів». Її слова цитує видання Err.ee.

Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками, — зазначила Каллас.

28 травня канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон за своєю ініціативою провели у суботу спільну розмову з путіним, яка тривала 80 хвилин.

У ній вони вимагали негайно запровадити перемир’я та вивести російські війська з України.