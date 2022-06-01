Випускники українських шкіл відмовляються від бенкетів і перераховують кошти армії

https://racurs.ua/ua/n171248-vypusknyky-ukrayinskyh-shkil-vidmovlyautsya-vid-benketiv-i-pererahovuut-koshty-armiyi.html

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Частина випускників українських шкіл почали відмовлятися від гучного святкування закінчення навчання і перераховують раніше зібрані для бенкетів кошти на потреби армії.

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В Україні учні 11-А класу школи № 149 у Києві вирішили відмовитися від проведення випускного. Натомість всі зібрані гроші вони віддали у фонд «Повернись живим». Про це 1 червня повідомила прес-служба фонду.

Замість святкування випускного вечора учні Луцької школи № 13 зібрали й витратили гроші на генератор для військових 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які нині перебувають на передовій, повідомляє «Суспільне».

Класний керівник випускників Людмила Мельничук розповіла, що на допомогу військовим діти витратили 16 тис., які збирали, щоб відсвяткувати прощання зі шкільним життям. Генератор вже передали представнику бригади. У класі навчалися 19 учнів.

Раніше Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав школи відмовитися від гучних святкувань випускних балів. За словами міського голови, кожна школа може вирішувати порядок відзначення завершення шкільного року та проведення випускного самостійно, проте мерія закликає не проводити масштабні розважальні святкування.

Кожна школа має право вирішувати, однак ми не рекомендуємо щось таке розважальне робити, але зібратися десь і відзначити кожна школа має право, — так, як це було при карантині, коли ми надавали можливість самостійно визначити, в якому форматі буде відбуватися вручення атестатів, — сказав Марцінків.