Відома мережа ресторанів виводила гроші в росію. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n171260-vidoma-mereja-restoraniv-vyvodyla-groshi-v-rosiu.html

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Власники неназваної великої мережі ресторанів звинувачуються у легалізації та виведенні коштів у росію.

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Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за звинуваченням у підриві нацбезпеки, а також підтримці держави-агресора після повномасштабного вторгнення в Україну (ч. 3 ст. 110−2 КК України). Про це 1 червня заявили в прес-службі прокуратури Києва.

Слідчі встановили, що попри антиросійські санкції та початок війни, українці-власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у москві, контролювали бізнес у рф шляхом перейменування цієї частини бізнесу і передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору. Також вони легалізували гроші, які отримували в Україні, щоб виводити їх на рахунки кіпрських компаній, через яку фінансувався та керувався їхній бізнес у росії.

У Києві в головному офісі компаній силовики вже провели обшук, виявили та вилучили документи, які свідчать про ведення бізнесу на території країни-агресора. Також була вилучена комп’ютерна техніка й готівка на суму 5 млн грн.

Назву мережі ресторанів у прокуратурі не повідомили. Однак «Українська правда» із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що мова йде про Tarantino family. До цієї мережі входять «Муракамі», «Руккола», «Дрова», «Варенична» тощо.

Нагадаємо, в ході розслідування одного з кримінальних проваджень проти Віктора Медведчука правоохоронці обшукали помешкання хатньої робітниці нардепа. Під час санкціонованого судом обшуку у жінки вилучили 467 тис. дол. та 87 тис. євро.

Джерело: «Українська правда»