Війна за Донбас. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n171279-viyskam-rf-neobhidna-taktychna-pauza-brytanska-rozvidka-nazvala-prychynu.html

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Армія російської федерації спробує відновити наступ на Донбасі, але для цього агресору необхідна хоча б коротка тактична пауза.

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Це дозволить окупантам передислокуватися й підготуватися до форсування річок та подальших атак вглиб Донеччини, де ЗСУ вже підготували оборонні позиції. Але пауза призведе до втрати частини імпульсу, набраного за останній тиждень. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідка союзників також зазначає, що підрозділи рф контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але основна дорога до міста це може бути під контролем української армії. Агресор нарощує локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії, хоч і зазнає військових втрат.

Також росіянам вкрай важливо форсувати річку Сіверський Донецьк, яка є природною перепоною на шляхах наступу. Після захоплення Луганщини ворог готовий переключитися на окупацію Донецької області.

У зведенні зазначається, що потенційні місця перетину річки включають між Сєвєродонецьком і сусіднім містом Лисичанськом, а також недалеко від нещодавно захопленого Лиману. Лінія річки все ще контролюється ЗСУ, які зруйнували існуючі мости.

Нагадаємо, російські загарбники окупували 80% території Сєвєродонецька, але 1 червня українські захисники здійснили низку пробних контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків. Влада області вважає, що після можливого захоплення Сєвєродонецька росіяни мають намір захопити Лисичанськ.