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Окупанти готують наступ на Слобожанщині та біля Слов'янська - Генштаб

Окупанти готують наступ на Слобожанщині та біля Слов’янська — Генштаб (КАРТА)

2 чер 2022, 19:30
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Триває 99 день російської агресії в Україні. Генеральний штаб Збройних сил увечері 2 червня оновив фронтові зведення.



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Українські військові зауважили, що на Сіверському напрямку ворог переміщує артилерійські та мотострілецькі підрозділи, а на Слобожанському і Слов’янському росіяни готуються до наступу й обстрілюють позиції ЗСУ.

На Словʼянському напрямку противник створює умови для наступу. Він обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка, — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру в районах Циркунів, Старої Гнилиці, Перемоги та Старого Салтова. Також він завдавав авіаударів поблизу Нового.

Бойові дії в Україні 2 червня, карта - ISW

На Донецькому напрямку російські окупанти ведуть вогонь на всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. У районах населених пунктів Студенок, Соснове та Ярова точаться бої.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в районах Сєвєродонецька і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах Устинівки та Борівського. Крім того, поблизу Борівського противник провів безуспішний штурм.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бої тривають.

На Криворізькому напрямку ворог перейшов до оборони й обстріляв райони Широкого, Лепетихи, Шевченкового, Осокорівки, Партизанського.

Джерело: Ракурс


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