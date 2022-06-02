Окупанти готують наступ на Слобожанщині та біля Слов'янська - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n171296-okupanty-gotuut-nastup-na-slobojanschyni-ta-bilya-slov-yanska-genshtab-karta.html

Ракурс

Триває 99 день російської агресії в Україні. Генеральний штаб Збройних сил увечері 2 червня оновив фронтові зведення.

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Українські військові зауважили, що на Сіверському напрямку ворог переміщує артилерійські та мотострілецькі підрозділи, а на Слобожанському і Слов’янському росіяни готуються до наступу й обстрілюють позиції ЗСУ.

На Словʼянському напрямку противник створює умови для наступу. Він обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка, — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру в районах Циркунів, Старої Гнилиці, Перемоги та Старого Салтова. Також він завдавав авіаударів поблизу Нового.

На Донецькому напрямку російські окупанти ведуть вогонь на всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. У районах населених пунктів Студенок, Соснове та Ярова точаться бої.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в районах Сєвєродонецька і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах Устинівки та Борівського. Крім того, поблизу Борівського противник провів безуспішний штурм.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бої тривають.

На Криворізькому напрямку ворог перейшов до оборони й обстріляв райони Широкого, Лепетихи, Шевченкового, Осокорівки, Партизанського.