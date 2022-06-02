У Сєвєродонецьку триває важкий бій, є полонені росіяни

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У Сєвєродонецьку 2 червня тривають запеклі бої, противник захопив більшу частину міста.

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Журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на фронті, розповів на своїй сторінці у Фейсбук, що 1 червня бійці Нацгвардії захопили шістьох полонених зі складу 2-і мотострілецької бригади зс рф.

Це — В’ячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинський, Андрій Сарафанов, Ілля Хвостіков, Юрій Уразовський. Усі вони мобілізовані з Луганської області, яких кинули в лобову атаку.

Бутусов пише, що штурмовий загін був розгромлений, російські командири загинули, і тоді ці шестеро здалися. Раніше у місті брали полонених зі складу штурмового загону 7-і мотострілецької бригади.

Противник зайняв вже більшу частину Сєвєродонецька. Українські воїни продовжують виконувати накази та оборонятись попри важку ситуацію. Обидва мости через Сіверський Донець у місті російська артилерія постійно обстрілює.