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Ракурс
В Северодонецке идет тяжелый бой, есть пленные россияне — Бутусов

В Северодонецке идет тяжелый бой, есть пленные россияне — Бутусов (ФОТО)

2 июн 2022, 18:13
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У Сєвєродонецьку 2 червня тривають запеклі бої, противник захопив більшу частину міста.



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Журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на фронті, розповів на своїй сторінці у Фейсбук, що 1 червня бійці Нацгвардії захопили шістьох полонених зі складу 2-і мотострілецької бригади зс рф.

Це — В’ячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинський, Андрій Сарафанов, Ілля Хвостіков, Юрій Уразовський. Усі вони мобілізовані з Луганської області, яких кинули в лобову атаку.

Полонені в Сєвєродонецьку військові так званої лнр, фото - Ю.Бутусов

Бутусов пише, що штурмовий загін був розгромлений, російські командири загинули, і тоді ці шестеро здалися. Раніше у місті брали полонених зі складу штурмового загону 7-і мотострілецької бригади.

Противник зайняв вже більшу частину Сєвєродонецька. Українські воїни продовжують виконувати накази та оборонятись попри важку ситуацію. Обидва мости через Сіверський Донець у місті російська артилерія постійно обстрілює.

У Сєвєродонецьку триває важкий бій, є полонені росіяни, фото - Ю.Бутусов

Українські воіни б’ються героїчно, противник активно застосовує артилерію, міномети калібром до 240 мм, танки та легку бронетехніку. Зараз у місті триває важкий бій, росіяни намагаються якомога швидше захопити все місто, — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


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