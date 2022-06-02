З'явилося відео з поліцейськими-зрадниками Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n171298-z-yavylosya-video-z-policeyskymy-zradnykamy-mariupolya.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що частина поліцейських міста й області добровільно перейшли на сторону окупантів.

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2 червня він опублікував у Телеграм відео російських пропагандистів, на якому видно декілька десятків осіб, які перейшли на службу до російської окупаційної влади Маріуполя.

Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічяя життя набагато швидше за справедливий суд, — прокоментував відео фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

МарZота найвижчого рівня. Поліцаї. Співробітники поліції Маріуполя та Донецкої області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опинеться на передовій і відвідає потойбічча життя набагато швидче за справедливий суд. Сволота, — написав під відео Андрющенко.

Сьогодні також стало відомо, що колаборанти на окупованій території Запорізької області вирішили «націоналізувати» державне майно України.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що зрадник євген балицький підписав «указ» про розграбування і привласнення земельних ділянок, природних ресурсів, обʼєктів стратегічних галузей та майна, які перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року.

Нацполіція розслідує 540 проваджень за фактами співпраці українських громадян із окупантами, але очікується, що їх буде набагато більше. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє МВС на своїй сторінці у Фейсбук.

Факти, які безпосередньо розслідує Національна поліція — 540 проваджень. Щодо 40 осіб, вже є відповідні вироки, — повідомив міністр.

При цьому, за його словами, поліцію «чекає велика робота у деокупованій Харківській області, а також Донецькій та Луганській областях».