Кавомашини, магніти і косметику — мародер рф розповів, що встиг вкрасти

https://racurs.ua/ua/n171319-kavomashyny-magnity-i-kosmetyku-maroder-rf-rozpoviv-scho-vstyg-vkrasty-video.html

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Не пральними машинками єдиними — тепер окупанти крадуть в українців навіть магнітики з холодильників та дивуються, що багато громадян України мали можливість подорожувати світом. Про це свідчить розмова російського солдата, яку перехопила Служба безпеки України.

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Я магнітиків набрав. Ми колись у будинку оселилися, вони, ї*ать, такі мандрівники: вони були в Китаї, Італії, Парижі. До*уя, коротше, де були. Вони їм не потрібні, не знадобилися, ось я їх собі взяв, — розповів мародер.

Воєнний злочинець рф розповідає, що солдати орди крадуть в Україні все, що бачать. Сам окупант шкодує, що вкрадена ним сумка з косметикою згоріла разом із 10 кавомашинами, які він планував переправити додому і продати.

Він також зазначив, що попитом у рашистів користуються інструменти — пилки, болгарки тощо.

Нагадаємо, за три місяці повномасштабного вторгнення російські військові відправили близько 58 тонн посилок з вкраденим в українців майном. Найбільша з них важила понад 380 кг.