ЗСУ звільнили частину окупованої Херсонщини - “Азов”

https://racurs.ua/ua/n171320-zsu-zvilnyly-chastynu-okupovanoyi-hersonschyny-azov.html

Ракурс

Війна росії проти України триває, водночас українські бійці зазначають, що їм вдалося досягли прогресу під час наступу на позиції росії в окупованій Херсонській області.

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У Херсонській області Збройні сили України звільнили 8 кілометрів окупованої території, — йдеться у Телеграм-повідомленні підрозділу територіальної оборони «Азов Дніпро», яке оприлюднили ввечері 2 червня.

Минулими вихідними українські війська розпочали наступ на Херсонщину із кількох позицій. Відтоді інформації про операцію було мало, але захисникам України вдалося взяти під контроль низку сіл у північній частині Херсонської області та зміцнити плацдарм через річку Інгулець. Раніше в Херсонській ОДА повідомили про звільнення 20 населених пунктів.

Також у Херсонщині відновили український мобільний зв’язок та інтернет.

Нагадаємо, за 100 днів повномасштабної війни українські військові звільнили від російських окупантів 1 тис. 17 населених пунктів. 370 із-поміж звільнених міст та селищ уже повністю розміновано, в інших працюють співробітники ДСНС. На деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей вже розпочато роботи з відновлення житлових будинків та соціальної інфраструктури.