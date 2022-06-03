Російська агресія проти України триває вже 100 днів, фото: ІА «Вчасно»

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Українські військові відкинули ворога від двох сіл на Сєвєродонецькому напрямку.

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Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив про це під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити села Метьолкіне та Білогорівку. Ворог зазнав втрат і відійшов, — зазначив Мотузяник.

Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. Про цьому також несе втрати. Наразі активні бої тривають, — додав він.

За словами речника Міноборони, на Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам противника відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

Водночас агресор за підтримки штурмової та армійської авіації веде вогонь майже по всій лінії зіткнення та намагається закріпитися у селі Комишуваха.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаку росіян в напрямку Красногорівки та відтіснили їх на попередні позиції, — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, за оцінками американського «Інституту вивчення війни» ISW, в ході боїв за Сєвєродонецьк російська армія може втратити залишки наступального потенціалу.

Джерело: «Укрінформ»