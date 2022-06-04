Мендель вийшла заміж

https://racurs.ua/ua/n171354-eks-rechnycya-zelenskogo-mendel-vyyshla-zamij-foto.html

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Юлія Мендель, прес-секретар президента України Володимира Зеленського у 2019−2021 роках, та перший заступник міністра економіки у 2019−2020 роках Павло Кухта стали чоловіком та дружиною.

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Відповідна позначка з’явилася у них обох на фейсбук-сторінках 4 червня. Крім того, в соцмережах з’явилося й святкове фото подружжя.

Кухті 36 років. Він — випускник Київського політеху. У минулому — економічний журналіст та публіцист, експерт та радник Центру економічної стратегії.

У лютому цього року Мендель нарешті показала свого загадкового коханого. Ним виявився колишній програмний директор «Голосу», 36-річний економіст Кухта.