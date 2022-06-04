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Ракурс
Мендель вийшла заміж

Екс-речниця Зеленського Мендель вийшла заміж (ФОТО)

4 чер 2022, 16:43
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Юлія Мендель, прес-секретар президента України Володимира Зеленського у 2019−2021 роках, та перший заступник міністра економіки у 2019−2020 роках Павло Кухта стали чоловіком та дружиною.



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Відповідна позначка з’явилася у них обох на фейсбук-сторінках 4 червня. Крім того, в соцмережах з’явилося й святкове фото подружжя.

Мендель вийшла заміж

Кухті 36 років. Він — випускник Київського політеху. У минулому — економічний журналіст та публіцист, експерт та радник Центру економічної стратегії.

У лютому цього року Мендель нарешті показала свого загадкового коханого. Ним виявився колишній програмний директор «Голосу», 36-річний економіст Кухта.

Мендель вийшла заміж

Мендель вийшла заміж

Джерело: Ракурс


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