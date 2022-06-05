Зеленському доповіли про відсоток окупації території Запорізької області

Зеленському доповіли про відсоток окупації Запорізької області

https://racurs.ua/ua/n171397-zelenskomu-dopovily-pro-vidsotok-okupaciyi-zaporizkoyi-oblasti.html

Ракурс

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух доповів президентові, що майже 60% області окуповані росіянами.

.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2 тис. 701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для приймання мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя, — сказав Старух.