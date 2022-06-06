ЗСУ відбили значну частину Сєвєродонецька. Фото:

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Ракурс

Бої за Сєвєродонецьк Луганської області тривають, але ситуація в місті вже погіршилася.

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Підрозділи Збройних сил України закріпилися на позиціях у промисловій зоні міста, але все ж відбили половину міста. Вуличні бої посилилися і стали динамічніші. Проте українські бійці утримують лінію оборони і не дають ворогу просунутися. Про це 6 червня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Разом з тим окупанти сильно збільшили кількість обстрілів Сєвєродонецька і Лисичанська. Ворог продовжує рівняти із землею ці міста та знищувати Щастя, Попасну та Рубіжне.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ІSW) повідомив, що російські війська продовжували намагатися наблизитися до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана. Наміри окупантів просунутися навколо Слов’янська можуть зазнати краху через пріоритет москви щодо Сєвєродонецька.

Нагадаємо, 5 червня місто Бахмут на Донеччині зазнало удару. Росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство. Були пошкоджені два ангари й сільськогосподарська техніка.