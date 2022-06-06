Стала відома кількість вбитих росіянами журналістів в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171412-tkachenko-nazvav-kilkist-vbytyh-rosiyanamy-jurnalistiv-v-ukrayini.html

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Стало відомо, скільки журналістів загинули в Україні внаслідок повномасштабної війни.

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Російські загарбники з 24 лютого вбили 32 українських медійників. Восьмеро журналістів загинули безпосередньо під час виконання професійної діяльності, а 24 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів або тортур, не під час виконання обов’язків. Про це 6 червня повідомив Інститут масової інформації, а також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. Четвертий місяць повномасштабної війни — і ми втратили 32 журналісти… За вісім років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту. Всі журналісти сьогодні, які працюють 24/7 — ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість, — зазначив міністр.

Нагадаємо, у травні група українських та іноземних журналістів, яких супроводжував підрозділ Збройних сил України, потрапила під обстріл воєнних злочинців росії. Поранення дістав один медівник та щонайменше один військовий.