Військові показали кадри ближнього бою бійців ЗСУ. Фото: Генштаб

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Ракурс

Бійці ССО «Азов» показали відео ближнього бою із загарбниками в Запорізькій області.

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Українські військові наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. Про це 6 травня повідомив Telegram-канал Збройних сил України.

У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі, — зазначили в ССО «Азов».

Результат злагодженої роботи українських військових також потрапив на відео. В одному з укриттів показали тіло загиблого російського окупанта.

Як відомо, окремий полк спеціального призначення «Азов» (ОПСП «Азов», також полк ССО «Азов» Київ) — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення 2022 року.

Нагадаємо, танкісти з ОУВ «Слобода» разом із 93-ою бригадою показали на відео, як знищують російську бронетехніку з протитанкових ракетних комплексів «Стугна». Від удару ракетою у ворожих танків зриває башти.