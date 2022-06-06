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Ракурс
Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США

Байден оголосив надзвичайну енергетичну ситуацію в США

6 чер 2022, 20:28
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Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу нестачі енергогенеруючих потужностей в країні.



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У заяві Білого дому від 6 червня йдеться про кілька факторів, які загрожують здатності США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії.

Ці фактори включають збої на енергетичних ринках, викликані вторгненням росії до України, і екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату.

У деяких частинах США на початку літа настала посуха в поєднанні з сильною спекою. Це спричинило дефіцит електроенергії та рекордний попит на неї. Федеральна комісія з регулювання енергетики і Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з поставками електроенергії.

Байден запровадив дозвіл на тимчасове продовження терміну та безмитне ввезення сонячних елементів та модулів із Південно-Східної Азії на один рік.

Джерело: Ракурс


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