Байден оголосив надзвичайну енергетичну ситуацію в США

Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США

https://racurs.ua/ua/n171429-bayden-ogolosyv-nadzvychaynu-energetychnu-sytuaciu-v-ssha.html

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Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу нестачі енергогенеруючих потужностей в країні.

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У заяві Білого дому від 6 червня йдеться про кілька факторів, які загрожують здатності США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії.

Ці фактори включають збої на енергетичних ринках, викликані вторгненням росії до України, і екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату.

У деяких частинах США на початку літа настала посуха в поєднанні з сильною спекою. Це спричинило дефіцит електроенергії та рекордний попит на неї. Федеральна комісія з регулювання енергетики і Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з поставками електроенергії.

Байден запровадив дозвіл на тимчасове продовження терміну та безмитне ввезення сонячних елементів та модулів із Південно-Східної Азії на один рік.