Тяжко поранений на фронті адвокат Масі Найєм прийшов до тями

https://racurs.ua/ua/n171430-tyajko-poranenyy-na-fronti-advokat-masi-nayiem-pryyshov-do-tyamy.html

Ракурс

Тяжко поранений на фронті адвокат Масі Найєм прийшов до тями. У своєму Facebook він повідомив, що залишився без ока.

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Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь, — написав він.

Найєм 5 червня отримав осколкове поранення на фронті. Його стан був тяжким, чоловіка прооперували 5 червня в Дніпрі.

Мустафа Найем, брат адвоката, розповів, що у Масі тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома.

Після поранення Масі Найема доставили до обласної лікарні Дніпра, де готували до операції.

Про своє повернення до лав ЗСУ Масі Найєм повідомив 17 квітня: «Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє".

1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія щодня втрачає близько 60−100 військових загиблими та близько 500 пораненими.