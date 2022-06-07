Дві "Мухи" завалили БМП - спецпризначенці впритул уразили ворожу техніку

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Українські спецпризначенці завдали втрат у бронетехніці окупаційній армії рф. Відео ураження бронетехніки показало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Для знищення російської бойової машини піхоти БМП-2, українські військові застосували ручні гранатомети.

На відео видно, що спецпризначенці двічі використали ручну реактивну протитанкову гранату (одноразовий гранатомет) РПГ-18 «Муха». Удар по бронетехніці від першої особи зафіксувала нагрудна камера одного з бійців української розвідгрупи.

Судячи з відео, спецпризначенці майже впритул розстріляли з РПГ ворожу БМП-2, яка знаходилася на відкритій місцевості біля лісопосадки.

Техніку ворога оператори Сил спеціальних операцій Збройних Сил України виявили під час проведення спеціальної розвідки і вирішили її знищити.

Результати ураження бойової машини піхоти зафіксував український безпілотник.

РПГ-18 «Муха» — перша радянська ручна реактивна протитанкова граната, яка є аналогом американської M72 LAW.

«Муха» призначена для боротьби з танками, БМП, самохідними артилерійськими установками та іншими броньованими об'єктами противника.