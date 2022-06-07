2015 рік не повториться - Подоляк просить не панікувати щодо можливого оперативного відступу ЗСУ

2015 рік не повториться — Подоляк просить не панікувати щодо можливого відступу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171452-2015-rik-ne-povtorytsya-podolyak-prosyt-ne-panikuvaty-schodo-mojlyvogo-vidstupu-video.htmlРакурс
Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента повідомив, що українські сили оборони відвоюють власні території.
Україна робить усе можливе, щоб вимотати сили рф, працюють професіонали, тож треба вірити в ЗСУ і продовжувати боротьбу. Про це сказав Подоляк у відео, що оприлюднив 7 червня у своїх соцмережах.
Хай вас не лякають новини, що ми щось віддали. Це ж війна. Це ж зрозуміло, що йдуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, — так радник голови Офісу президента звернувся до українців.
Він вважає, що ЗСУ і український народ повинні зробити так, щоб «територія, яку ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалась росіянам великою кров’ю, щоб вони втрачали дуже багато».
Ми маємо їх вимотати, ми маємо зробити все для того, щоб у них закінчились резерви та ресурси. Не переживайте, все, що ми сьогодні віддаємо і все, що забираємо назад, все буде повністю українське, треба трошки почекати, працюють професіонали. Чекаємо на зброю, чекаємо на санкції, які мають добити Російську Федерацію, після цього все обов’язково повернемо. Ми не можемо закінчувати, як закінчили в 2015 році, закінчимо інакше, закінчимо по-українськи, — заявив Подоляк.